شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الطليعة يقدم مسرحية "سيدة الفجر" لأليخاندرو كاسونا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن فرقة مسرح الطليعة تستعد حاليا لاستقبال عرضها الجديد "سيدة الفجر" من تأليف الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف، والذي تجرى بروفاته النهائية حاليا استعدادا لافتتاحه خلال أيام على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة.

تدور أحداث العرض في إطار من الغموض حول سيدة غريبة تزور قرية في أحد الليالي، تؤدي زيارتها إلى تحول كبير في حياة أهل القرية، وتتوالى الأحداث.

"سيدة الفجر" بطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري بدور، وفاء عبد السميع، خالد يوسف، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمود.