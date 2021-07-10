شكرا لقرائتكم خبر عن اتهم بسرقة سيارة وزيارة لجروبى قادته للشهرة.. ما لا تعرفه عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 6 سنوات على وفاة لورانس العرب الفنان العالمى عمر الشريف الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 10 يوليو من عام 2015 بعد رحلة عطاء فنى كبيرة وصلت فيها شهرته إلى كل دول العالم وشارك فى العديد من الأعمال العالمية.

ولد عمر الشريف بالإسكندرية لأسرة مسيحية، واسمه الحقيقى ميشيل ديمترى شلهوب، وكان والده تاجر أخشاب، لكن الابن عشق الفن منذ طفولته، وبدأ طريق نجوميته بفيلم "صراع فى الوادى" عندما اختاره المخرج العالمى يوسف شاهين للبطولة أمام الفنانة الكبيرة فاتن حمامة.

بدأ عمر الشريف بطلاً واحتل مكانة كبيرة منذ أول ظهور له، وكان للمخرج العالمى يوسف شاهين الفضل فى اكتشافه وتقديمه منذ رآه للمرة الأولى صدفة.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى أغسطس عام 1954، وبعد طرح أول أفلام الوجه الجديد عمر الشريف ونجاحه الكبير، أجرت المجلة حواراً مع الفنان الشاب فى بداية مشواره ومن داخل بيته لتعريف الجمهور به وبهواياته وبشخصيته.

وبدا عمر الشريف خلال الحوار بذقن صغير والتقطت له المجلة عددًا من الصور وهو يمارس الرياضة ويختار ملابسه ويتفحص الكاميرا الخاصة به ويمسك بأوراق الكوتشينة ليقرأ الطالع.

وكتبت المجلة تحت عنوان: "عمر الشريف الفنان الذى التقى بالحظ فى جروبى" أن المخرج الشاب يوسف شاهين ظل يبحث عن فتى بمواصفات معينة لبطولة فيلمه "صراع فى الوادى" لمدة 6 أشهر كاملة، حيث كان يريده فتى أسمر ممتلئ الجسم شامخ الرأس قوى العضلات، ولكنه لم يجده حتى قرر أن يستدعى الممثل الامريكى جون دريك ليقوم بهذا الدور.

وأشارت الكواكب إلى الصدفة التى قادت عمر الشريف لطريق الفن عندما كان يوسف شاهين يجلس فى جروبى حين دخل عمر الشريف صدفة وكان يحب الفن وينتظر فرصة ليبدأ مشواره الفنى، وكانت هذه اللحظة التى اكتشف فيها يوسف شاهين الفنان العالمى عمر الشريف ورأى فيه المواصفات التى يبحث عنها فى بطل فيلمه " صراع فى الوادى"، ليقفز الشاب إلى صفوف المقدمة مع فيلمه الأول.

وقالت الكواكب إن محررها ذهب إلى بيت النجم الجديد ليقدم للقراء صورة صادقة عن حياته واصفة الوجه الجديد بأنه مرهف الحس ويحب الموسيقى ويستطيع أن يميز أى لحن وينسبه لصاحبه، ويحب الموسيقى العصرية ولديه عشرات الاسطوانات، وأن دولاب ملابسه يضم مجموعة كبيرة من الملابس الغالية، والطابع الغالب على منزله هو البساطة والذوق.

ارتبط الفنان العالمى عمر الشريف طوال عمره بقصة حب لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وظل حبه لها فى قلبه حتى وفاته، ورغم زواج فاتن من الدكتور محمد عبد الوهاب الذى ظلت معه حتى وفاتها عام 2015 واستمر زواج عمر الشريف وفاتن حمامة خلال فترة استمرت من عام 1955 حتى عام 1974، حيث تزوجا بعد طلاقها من المخرج عز الدين ذو الفقار، الذى كانت أنجبت منه ابنتها نادية، وأشهر عمر إسلامه قبل عقد القران بيوم واحد، واتخذ لنفسه اسم عمر الشريف المهدى.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى 15 مايو عام 1955 كشفت المجلة تفاصيل زواج النجمين عمر الشريف وفاتن حمامة، فى حفل بسيط بمنزل أسرة فاتن حمامة، حيث كان والدها وشقيقها يستقبلان المدعوين، وقدم العريس لعروسه هدية ذهبية غالية، وقال فى عقد الزواج: إن مؤخر الصداق 2000 جنيه.

والغريب أن المجلة أشارت إلى أن فاتن وعمر التقيا فى اليوم السابق لعقد قرانهما بزوجها السابق، المخرج عز الدين ذو الفقار، الذى هنأهما بالزواج، وتمنى لهما حياة سعيدة.

وحضر المخرج يوسف شاهين حفل الزفاف البسيط، وكان والد فاتن وكيلها فى عقد الزواج، والمخرجان صلاح أبو سيف وفطين عبدالوهاب شاهدين على العقد.

وتعرض عمر من بين هذه المواقف ما تعرض له النجم العالمى عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فترة زواجهما، ومنها موقف كتبت عنه مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1958 تحت عنوان " ليلة لا تنسى"

فلا أحد يتخيل أن الفنان العالمى الكبيروالنجم المحبوب عمرالشريف اتهم يوماً ما بسرقة سيارة، ولكن هذا ما حدث بالفعل، وحكته فاتن حمامة وهى تتذكر تلك الليلة والموقف الذى حدث بعد زواجها من عمر الشريف.

وقالت فاتن حمامة: "ذات ليلة اتصل بى عمر قبل وصوله للمنزل وطلب منى الاستعداد للخروج لقضاء سهرة، وبالفعل وصل بسيارته وكنت مستعدة للخروج وانطلقنا وهو يقود السيارة فى شوارع الزمالك".

وتابعت سيدة الشاشة: "فجأة أوقفنا عسكرى المرور وهو يصرخ "اقف عندك دوختنا يامجرم".

وذهل عمر الشريف وهو يسمع كلمات العسكرى وقال له: "فى إيه يا شاويش"، فرد العسكرى قائلاً: " فى العربية اللى انت سارقها"

وأصر العسكرى أن يصطحب عمر الشريف والسيارة لقسم الشرطة ودخل به للقسم بينما ظلت فاتن حمامة فى السيارة وإلى جوارها العسكرى الذى خاف أن تهرب بها.

وانتظرت عمرالشريف فى القسم لمدة 3 ساعات حتى وصل الضابط النوبتجى الذى كان يجرى تحقيقات خارج القسم.

وما أن رأى الضابط عمر الشريف وعرف ما حدث من العسكرى حتى انطلق يضحك وهو يعتذر للفنان الكبير، مؤكدأ أن هناك سوء تفاهم حدث وخطأ من العسكرى الذى لم يكن يعرفه، وزاد على ذلك حدوث التباس وتشابه فى المعلومات بين بيانات سيارة عمرالشريف وسيارة أخرى تم الإبلاغ عن سرقتها.