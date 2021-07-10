شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة أجنبية تسببت فى ربح عمر الشريف مليون دولار من 55 عاما.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الفنان عمر الشريف أو كما يلقبه الكثير بـ"لورانس العرب"، اليوم السبت الموافق 10 يوليو، والذى استطاع أن يدخل قلوب محبيه في الوطن العربى وعشقه الكثير وأصبح فتى أحلام للمثير من الفتيات لما كان يستم بملامح جذابة ولباقة في حديثه وأناقة في ملابسه، كما أنه قدم لوقت طويل الأدوار الرومانسية في السينما، ولم يقتصر نجاح عمر الشريف فقط في مصر بل وصلت شهرته عالميًا بعد أن شارك في العديد من الأفلام الأجنبية وشارك في الكثير من المهرجانات العالمية، كما أنه كان يتمتع بإتقان اللغة الأجنبية التي سهلت عليه الكثير في التعامل مع الغرب.

وتحدث الفنان عمر الشريف باللغة الإنجليزية في لقاء بإحدى البرامج الأجنبية عن حبه للقمار وإضاعة أمواله به وقصة فتاة جميلة أعجب بها وتسببت في ربحه أكثر من مليون دولار في ليلة واحدة، قائلاً: "أنا كنت غاوى القمار ولم أفز أبدًا ولكننى فزت مرة واحدة، في حياتى، كنت وقتها في حفل عشاء على هامش تصوير أحداث فيلم في إيطاليا".

وأضاف عمر الشريف: "كانت تجلس بجانبى فتاة إيطالية بارعة الجمال، وذهبنا الى قاعة الديسكو وبدأنا الملاطفة والمداعبة واستمرينا في ذلك لمدة 4 ساعات وفى الساعة 2 صباحًا سألتها هل تصعدى معى إلى غرفتى لنكمل بقية الليلة، فأجابت لا، ولم أكن سعيدًا بهذا ولذلك ذهبت إلى الكازينو بنفس الفندق ووضعت كل أموالى على رقم 29 وكسبت وبعدها ووضعت كل اموالى على رقم 14 وكسبت أيضًا".

وتابع عمر الشريف: "كل مرة أكسب وفى النهاية أعطونى مبلغًا كبيرًا جدًا من المال، يقدر بـ مليون و164 ألف دولار وكان ذلك في عام 1966، وبسبب خوفى من أن يتم سرقتى عدت إلى روما، وجاء في بالى أن هذه الفتاة لو كانت وافقت على مرافقتى في الغرفة لم أكن أفز بهذا المبلغ، فقررت أن أفعل شيئًا لهذه الفتاة فقمت بالاتصال بمحل لبيع الزهور وقلت لهم أريد كل الزهور لديكم وأخبرونى بأنه لا يمكننى شراءه لأن 25 طن من الزهور".

واستكمل عمر الشريف: "وقلت لهم أرسلوهم جميعا، وتم ارسالها في خمس شاحنات كبيرة امتلأت بالزهور، وطلبت من السائق أن يعطي الكارت التي كتبت عليه إهدائي لها وقلت لها: "شكرا لكى كان يمكن أن تكون أغلى ليلة مكلفة في حياتى".