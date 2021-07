شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا منتقدة الوصاية على بريتنى سبيرز: "أعيدوا لها حياتها فالعبودية أُلغيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت ملكة البوب مادونا، الوصاية المفروضة على المغنية العالمية بريتني سبيرز، منذ 13 عامًا، وقالت "ملكة البوب" من خلال ستورى حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، "أعيدوا لهذه المرأة حياتها، لقد ألغيت العبودية منذ فترة طويلة، الموت للأبوية الجشعة التي ظلت تفعل هذا بالنساء لقرون، هذا انتهاك لحقوق الإنسان"، وتابعت مادونا، البالغة من العمر 62 عاما، موجهة حديثها إلى بريتني سبيرز: "نحن قادمون لإخراجك من السجن".

وتعاونت مادونا مع بريتني سبيرز فى أغنية "Me Against The Music" في عام 2003، كما أثارت النجمتان جدلا واسعا في نفس العام بسبب تقديمهما الجرىء لأغنية "Like a Virgin" في حفل جوائز "إم تي في" للفيديو كليب.

وتعد مادونا واحدة من عدة نجمات خرجن لدعم بريتني سبيرز خلال الأسابيع الماضية بعدما أدلت الأخيرة بشهادتها الصادمة أمام محكمة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ووصفت الوصاية عليها بأنها "مسيئة"، وطلبت من القاضية، بريندي بيني إنهائها وتحريرها منها.

وفي شهادتها، شنت "سبيرز" هجوما عنيفا على الوصاية "التعسفية" التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاما، كاشفة إنها مصابة بصدمة نفسية وتبكي كل يوم، وقالت سبيرز خلال محاكمة لوس أنجلوس: "أريد فقط أن تعود حياتي إلي"، مضيفة أنها بالغة من العمر 39 عاما وحرمت أيضا من الحق في إنجاب المزيد من الأطفال وتلقت عقار الليثيوم للأمراض النفسية ضد رغبتها.

وكانت المحكمة منحت والدها، جيمي سبيرز، حق السيطرة على أعمالها منذ عام 2008، وكان مدير أعمال بريتني سبيرز توقع الأسبوع الحالي اعتزالها رسميا، وذلك بعد أن قدم استقالته.