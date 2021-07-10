شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تطرح "عاتب ولوم".. ومحمد رحيم: سعيد بالتعاون معها بعد 10 سنوات "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "عاتب ولوم"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد عرفان، ألحان محمد رحيم، توزيع محمد مصطفى، ويقول مطلعها: "ماهى كانت تخلص أهى.. بابتسامة حلوة ورايقة، ونشينا العند حبة.. وسبنا مشاعرنا سايقة، أكيد هتسرح لو ثانية.. فى ذكرى حلوة ما بينا، أكيد هتلمح فى عينيا نظرة حب صادقة".

من جانبه، أعرب الملحن محمد رحيم، عن سعادته بالعودة للعمل مع النجمة نانسى، منذ أغنية "فى حاجات" التى طرحت منذ سنوات، قائلا: "10 سنين عدوا بسرعة جدا على آخر تعاون بينى وبين نانسى من وقت صدور أغنية فى حاجات، السنادى رجعنا تانى، سعيد جدا برجوعنا للتعاون من خلال أغنية عاتب ولوم، بتمنى تعجبكوا إن شاء الله".



محمد رحيم

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، طرحت الأسبوع الماضى، أحدث أغانيها عبر قناتها على موقع يوتيوب، التى تحمل اسم "بدى حدا حبو" من ألبومها الجديد، وهى من كلمات أحمد ماضى وألحان زياد برجى وتوزيع هادى شرارة

كما سبق وطرحت قبلها أغنية "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وتعد هذه الأغنية الثانية التى تتعاون فيها نانسى عجرم مع الشاعر الغنائى خالد تاج الدين، بعد أغنية "حبك بيقوى" التى حققت نجاحا كبيرا، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.