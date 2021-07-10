"العيال كبرت".. أحدث ظهور لـ جمال سليمان مع نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الفنان جمال سليمان، عن أحدث ظهور له مع نجله أمام متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر سليمان، صورة له مع نجله عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "العيال كبرت.. وأحلى صحبة مع أبو حميد".

وينتظر جمال سليمان، طرح فيلمه السينمائي الجديد "الكاهن" بدور العرض.

الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة، ويشارك في بطولته محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبدالوهاب ودرة وحنان سليمان، وغيرهم.

فيما شارك الفنان السوري جمال سليمان في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "الطاووس" بطولة سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، وفرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، أشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، إخراج رؤوف عبدالعزيز