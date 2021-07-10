رنا رئيس تحيي الذكرى الأولى لعيد ميلاد والدها بعد وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أحيت الفنانة الشابة رنا رئيس، الذكرى الأولى لعيد ميلاد والدها الراحل الذي وافته المنية يوم ١٣ فبراير الماضي.

ونشرت رنا، صورا لها معه عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت "أول عيد ميلاد ليك يا حبيبي وأنت مش موجود، بس انت وحشتني أوي.. عيدك في الجنة أحلى يا بابي.. بحبك".

وعلق الفنان أحمد زاهر، قائلا "ربنا يصبرك يا حبيبتي"، فيما كتبت الفنانة سارة الشامي: "كل سنة وهو مبسوط في الجنة".

وكانت رنا رئيس، أعلنت عن وفاة والدها عماد رئيس، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام": "أبويا وحتة مني عماد رئيس في ذمة الله".

جاء ذلك بعدما أعلنت رنا رئيس عن وفاة جدها قبلها بيوم في 12 فبراير، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "توفي إلى رحمة الله تعالي أبويا وجدي وصاحبي وكل حياتي وحبيب أيامي محمد دسوقي، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

جدير بالذكر أن رنا رئيس شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسلي "نجيب زاهي زركش" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، و"ضل راجل "مع الفنان ياسر جلال.