أول تعليق للمخرج عمرو سلامة بعد زواجه من مهندسة الديكور مروة البرماوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

احتفل المخرج عمرو سلامة، بزفافه على مهندسة الديكور السينمائية مروة البرماوي، مساء أمس الجمعة.

ونشر سلامة، صورة له مع زوجته عبر حسابه على تويتر، وعلق "‏مع غروب الشمس وعلى رمال الشاطئ قلت لها (حتى تحترق النجوم) فردت في رومانسية (وحتى البيبس ماخدتش بق)".

وأضاف: "لتكون تلخيص لعلاقتنا، نبدأ به فرحنا المتواضع أنا وماكي أو مروة البرماوي مهندسة الديكور السينمائية، الذي شرفنا فيه بحضور الأصدقاء المقربين ليكون بداية لحياة وأسرة جديدة بدعواتكم".

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفافه، بينهم شيكو وهشام ماجد وهدى المفتي ومحمد الشرنوبي والمخرج بيتر ميمي وغيرهم.

وكان عمرو سلامة، أعلن عن عقد قرانه يوم 2 يوليو الجاري، على مروة البرماوي، ونشر صورة له مع زوجته عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "أنا وماكي كتبنا الكتاب.. في حفل عائلي اقتصر على أسرتي العروسين تم عقد قراني على (ماكي) المهندسة السينمائية مروة البرماوي" .