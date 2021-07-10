متابع يسأل آية سماحة: "ليه بتبوسي راجل وتنزلي الصورة بالأكونت بتاعك؟".. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ردت الفنانة الشابة آية سماحة، على سؤال أحد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، سألها عن سبب وضع صور لها وهي تقوم بتقبيل زوجها.

المتابع وجه سؤاله لآية عبر حسابها على إنستجرام، قائلا "ليه بتبوسي راجل وتنزلي الصورة في الأكونت بتاعك؟، وردت آية في مقطع فيديو: "ببوسه علشان جوزي، وبنزلها عندي عشان أنا مبسوطة إننا بنبوس بعض، وعايزة احتفظ بالميموري".

وأضافت: "بابا وماما كانوا بيعملوا كدا، واحنا متربيين كدا، وعمرهم ما قالولي إن البوس حرام، وأنا اتجوزته مخصوص عشان أبوسه.. مش شايفة فيها أي مشكلة خالص".

آية سماحة متزوجة من الفنان محمد السباعي، شقيق الفنانة ناهد السباعي، وشاركت في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، ويعد دور "ضحى" في مسلسل "جراند أوتيل" بداية انطلاقتها الفنية.

وشاركت في مسلسلات "مليكة، هذا المساء، قابيل، الزوجة 18"، وعملت كموديل منذ سن 11 عامًا، وشاركت في أعمال فنية خاصة بالأطفال.