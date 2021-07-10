إيرادات الجمعة.. "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في الصدارة و"أحمد نوتردام" الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: "مش أنا"، "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الجمعة 9 يوليو 4 ملايين و405 آلاف و111 جنيها، موزعة على النحو التالي..

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

فاز فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بالمركز الأول، وحقق في دور العرض السينمائي، أمس، إيرادا بلغ 2 مليون و876 ألفًا و121 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

احتل فيلم "مش أنا" المركز الثاني، وحقق في دور العرض، إيرادا بلغ مليونا و421 ألفا و63 جنيها.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

أحمد نوتردام

حصل على المركز الثالث فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 53 ألفا و755 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ديدو

في المركز الرابع يأتي فيلم "ديدو" محققًا 36 ألفا و699 جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

ماما حامل

فاز بالمركز الخامس فيلم "ماما حامل"، محققًا 17 ألفًا و473 جنيها.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.