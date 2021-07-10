فن ومشاهير

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يتجاوز 6 ملايين جنيه في 3 أيام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، في تصدر إيرادات شباك التذاكر، في يومه الثالث بدور العرض السينمائي، إذ تم طرحه يوم الأربعاء 7 يوليو.

وحقق الفيلم أمس الجمعة 9 يوليو إيرادا بلغ 2 مليون و876 ألفا و121 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 6 ملايين و344 ألفا و6 جنيهات، متفوقا على أفلام "مش أنا" و"ديدو" و"ماما حامل".

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، إخراج أحمد الجندي، إنتاج وائل ولؤي عبدالله.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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