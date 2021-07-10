18 سعوديا في قائمة الأكثر تأثيرا بالسينما العربية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 01:47 مساءً - كشف مركز السينما العربية، عن قائمة ال 101 الأكثير تأثيرا في صناعة السينما العربية، ضمن مشاركته بعاليات الدورة الحالية لمهرجان كان، واحتل صناع الترفيه من السعودية المركز الثالث في القائمة بتواجد 18 مخرجا ومنتجا وصناع المهرجانات والمنصات الرقمية، بينما تصدرت مصر القائمة ب 32 اسما وفي المركز الثاني جاءت دولة الإمارات 24 وفي المركز الرابع فلسطين 16، ولبنان 11، والأردن وتونس 7 أسماء لكل منهما، وسوريا 4، واسمين من كل من السودان والعراق والكويت والمغرب وقطر.

هيفاء المنصور (الصورة من حساب هيفاء المنصور على إنستقرام)

قائمة صناع الترفيه من السعودية ضمت في فئة الإخراج كلاً من هيفاء المنصور وهناء العمير، وفي فئة المنصات السينمائية، ضمت هديل كامل المدير العام في راديو وتلفزيون العرب ART، والأمير الوليد بن طلال وفريق مجموعة روتانا، بالإضافة إلى وليد الإبراهيم مؤسس ورئيس مجموعة MBC.

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كما ضمت القائمة في فئة التوزيع ممدوح سالم، المدير التنفيذي لشركة رواد ميديا وسينما 70، وآدم آرون المدير التنفيذي في AMC وساري خميس مدير الترويج في AMC، بالإضافة إلى محمد ناقرو رئيس مجلس إدارة شركة التوزيع إن ستارز.

وضمن فئة الممكنين والمؤثرين في الهيئات الحكومية العربية، ضمت القائمة فريق عمل مهرجان البحر الأحمر السينمائي ممثلاً في إدوارد وينتروب المدير الفني وأنطوان خليفة مدير برنامج السينما العربية وكليم أفتاب مدير البرنامج الدولي، كذلك حمود الرميان المدير التنفيذي في INTIGRAL وماركوس غولدر المدير التنفيذي في جوَّي TV، بالإضافة إلى فريق عمل هيئة الترفيه في المملكة السعودية.

ومن مصر تواجد فى فئة المخرجين وصناع الأفلام مروان حامد ومحمد دياب وعلى العربى وعمرو سلامة وأيتن أمين وسامح علاء وأحمد عامر والمؤلف أحمد مراد، بينما ضمت فئة الممثلين يسرا وأحمد عز وأحمد مالك وكريم عبدالعزيز ومنة شلبى.

وضمت فئة المنتجين محمد حفظى من فيلم كلينك وشاهيناز العقاد من Lagoonie Film Production، وتامر مرسى وأحمد بدوى من سينرجى فيلمز، بينما تواجد فى فئة الموزعين ودور العرض زيد كردى من نيوسينشرى وجابى خورى ورمزى خورى من أفلام مصر العالمية، وهشام عبدالخالق من شركة الماسة، ماريان خورى ويوسف الشاذلى من زاوية، وعلاء كركوتى وماهر دياب من MAD Solutions.

وفى فئة المهرجانات السينمائية تواجد فيها محمد حفظى مرة أخرى بصفته رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بالإضافة إلى فريق مهرجان الجونة متمثلا فى المهندس نجيب ساويرس وانتشال التميمى مدير المهرجان وأمير رمسيس المدير الفنى.

يذكر أن قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، يطلقها سنوياً مركز السينما العربية في مهرجان كان السينمائي، وتضم أسماءً يمثلون أنفسهم أو جهات ينتمون إليها، وقد وقع الاختيار عليهم وفقاً للأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية خلال الـ12 شهراً الأخيرة.

وقد ضمت القائمة للعام 2021 25 مخرجاً ومؤلفاً، 18 ممثلاً (15 جهة)، 11 منتجاً (10 جهات)، 11 رئيساً ومديراً للمهرجانات (9 جهات)، 22 شخصاً مؤثراً في الهيئات الحكومية العربية (15 جهة)، 5 ممولين (4 جهات)، 8 من مديري المنصات (4 جهات)، 26 موزعاً في دور العرض (17 جهة).

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