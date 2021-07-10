شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ليه لأ".. والجمهور: "هنفتقد المسلسل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض الحلقة الأخيرة من الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" بطولة النجمة منة شلبى، على إحدى المنصات الالكترونية، تصدر المسلسل تريند جوجل.

وقد حقق مسلسل ليه لا 2 نجاحا وتفاعلا جماهيريا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته، والسبب فى ذلك لكونه تضمن بين طيات أحداثه قضية اجتماعية هامة وهى قضية تبنى الأطفال وحلم الأمومة الذى يراود جميع الفتيات، وعبر الجمهور عن سعادتهم الشديدة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بقضية المسلسل وخاصة ببراعة الممثلين في تجسيد أدوارهم، معبرين عن حزنهم لانتهاء العمل ".

كما عبر الفنان أمير شاهين، عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، وكتب عبر حسابه على انستجرام، قائلا:" مسلسل ليه لا الجزء الثاني حقيقي من أكتر المسلسلات اللي استمتعت بالعمل فيها شكرا استاذه مريم أبو عوف شكرا لكل الكرو الرائع المحترف اتمني يجمعنا عمل تاني".



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ليه لا 2

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" الجزء الثانى بطولة منة شلبى أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين، فكرة دينا نجم التى كتبت السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدى أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.