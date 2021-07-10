شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أولى عروض مسرحية " ليلتكم سعيدة " لخالد جلال على المسرح القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض المسرح القومي بالعتبة مسرحية " ليلتكم سعيدة " للمخرج خالد جلال يوم الأحد 11 يوليو وتستمر حتى 18 من نفس الشهر الساعة الثامنة مساء ً.

المسرحية عرضت من قبل ضمن مبادرة وزارة الثقافة " خليك في البيت الثقافة بين ايديك " وهي مأخوذة عن قصة مغنية الكورس لأنطون تشيخوف.

مسرحية "ليلتكم سعيدة" بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، ألحان المهدى، وديكور عمرو عبد الله، ملابس هالة الزهرى، مساعد مخرج أحمد فؤاد، ومخرج منفذ علا فهمى، وإخراج خالد جلال.

مسرحية " مغنية الكورس " لتشيكوف تدور حول علاقة رجل بمغنية عاهرة كل يوم يذهب اليها ليبادلها الحب والغرام، وفي ليلة تزوها زوجته دون موعد وتعرف خيانة زوجها لها ولكنها تخبرها بأن زوجها بدد عهدته وصرف امواله عليها وأنه مهدد بالسجن والتشرد له ولأسرته.