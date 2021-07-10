شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تثير الجدل بسبب شقيقتها والطائرة ومهرجان كان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور لها منفردة وأخري بصحبة شقيقتها تصدرت بها التريند ولفت نظر المتابعين وانهالت عليها التعليقات .

نسرين طافش تثير الجدل وتتصدر التريند

وتصدرت نسرين طاقش، مؤشرات البحث بالتزامن مع انتشار شائعة سحب الإقامة الذهبية الإماراتية منها، على الرغم من عدم رد نسرين طافش على الموضوع بصورة واضحة، وأثار تعليقها فضول ألاف المتاعبين وقالت نسرين طافش في تعليق: ذاهبة إلى "مهرجان كان" بفرنسا لحضور فعاليات الدورة الـ74.



نسرين طافش وشقيقتها

أخر أعمال نسرين طافش

وعلى جانب آخر، شاركت نسرين طافش في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل "المداح" مع النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت وغيرهم ، والعمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.



نسرين طافش

كل ما تريد معرفته عن نسرين طافش

نسرين طافش لمن لا يعرفها ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب، انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008. وبدأت التمثيل في مسلسل (ربيع قرطبة)، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: (رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب، صبايا، تحالف الصبار)، أيضًا لها العديد من المسرحيات مثل (العرس، التيه، كذا انقلاب).