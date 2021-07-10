شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تسافر بورسعيد بعد أيام بسبب "الجريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة منة شلبى للسفر إلى بورسعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، لتصوير مشاهدها الخارجية والأخيرة من فيلم "الجريمة"، للنجم أحمد عز، والمقرر طرحه قريبًا فى السينمات، وتدور قصة وأحداث فيلم الجريمة فى فترة السبعينات.

وخلال أحداث الفيلم يعانى أحمد عز من الهلوسة، ولذلك يدخل أحد المستشفيات، ولكنه سيهرب منها، وهو مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط فى جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.

فيلم "الجريمة" من بطولة أحمد عز ومنة شلبى وماجد الكدوانى، وتدور أحداثه فى السبعينيات، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، من إخراج شريف عرفة.

ويعرض لمنة شلبى حاليا الجزء الثانى من مسلسل "ليه لا" عبر احدى المنصات الإلكترونية، والذى حقق مسلسل "ليه لأ" الجزء الثانى للنجمة منى شلبى، ردود أفعال مميزة بعد اقتراب حلقاته من الانتهاء، لاسيما أنه يتناول قضية اجتماعية هامة إلا وهى تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج فى سن معين، من أجل إنجاب الأطفال الذين تحلم بهم، ولتحقق رغبتها الفطرية بالإحساس بالأمومة.