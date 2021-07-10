شكرا لقرائتكم خبر عن الكوميديا معالجة للخلافات الزوجية.. من مراتى مدير عام للبعض لا يذهب للمأذون مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ كتاب السيناريو الخلافات الزوجية تيمة كوميدية لتقديم أعمال تناقش تلك القضية، ولم تفشل الكوميديا عن التعبير عن ذلك الموضوع فتلك المعالجة مضمونة، والنماذج على ذلك عديدة نذكر منها فيلم "مراتى مدير عام" من بطولة النجمين الكبيرين شادية وصلاح ذو الفقار، وآخرها فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجوم كريم عبد العزيز ودينا الشربينى، وما زالت تلك التيمة صالحة للتقديم فى كل زمان مع اختلاف مستحدثات العصر.

فى التقرير التالى نستعرض الأفلام التى تناولت الخلافات الزوجية بشكل كوميدى: الشقة من حق الزوجة

للنجم الكبير محمود عبد العزيز، والفنانة القديرة معالى زايد؛ وتدور أحداثه حول "سمير" موظف جديد فى إحدى المصالح الحكومية، بعد قصة حب، يتزوج بزميلته "كريمة" ابنة رئيسه فى العمل، وتبدأ المشاكل المادية بمجرد ولادة كريمة لطفلتها، يشترى "سمير" تاكسى بالتقسيط، من أجل تلبية احتياجات أسرته المادية، تشعر زوجته بالملل بسبب انشغال زوجها عنها وتشجعها والدتها "نازلى" نعيمة الصغير على التمرد وطلب الطلاق.

حماتى ملاك

من بطولة إسماعيل ياسين ومارى منيب وأمال فريد، وتدور أحداث الفيلم حول شخص يعمل حانوتى ويحب فتاة تعمل خادمة ويطلب منها أن تأتى له بأخبار الموتى لكى يقوم بعمله وبالفعل أتت له بخبر موت سيدها ولكن كان خبر غير صحيح إذ أوهمهم بذلك لكى ينتقم من حماته.

خلى بالك من جيرانك

من بطولة عادل إمام وفؤاد المهندس ولبلبة، ويدور فى إطار اجتماعى كوميدى، تدور أحداث الفيلم حول زوجان فى شهـر العسل يقيمان بشقة مفروشة ولكنها ليست كأى شقة، حيث يصدما بالجيران غريبى الأطوار الذين يشاركوهما تلك الشقة بطريقة غير مشروعة، فتقع العديد من المفارقات الكوميدية الساخرة داخل هذه العمـارة وخاصة شقتهما.

عمر وسلمى

من بطولة النجمين تامر حسنى ومى عز الدين، ويدور حول "عمر" شاب جامعى متعدد العلاقات النسائية، يعانى بعد ترك حبيبته له، وفى الجامعة ينجذب لـ"سلمى" التى سرعان ما يقع فى حبها، ويحاول اجتذابها إليه، لكنه فى الوقت ذاته لا يتخلى عن علاقاته العابرة.

البعض لا يذهب للمأذون

المعروض حاليا فى السينمات، من بطولة النجوم كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، ويتناول الفيلم فى إطار كوميدى المشاكل الزوجية ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقى ومطالبة الدولة المتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها فى الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

وفى التاريخ المحدد يتم بث مباشر للاحتفال بتمزيق آخر قسيمة زواج للمذيع المشهور "كريم عبدالعزيز" وزوجته أخصائية علاقات زوجية "دينا الشربيني"، وأثناء الاحتفال يفاجئ الجميع بفيروس أصاب أنظمة الكمبيوتر واختفاء جميع قسائم الزواج، ويطرح الفيلم أخطر سؤال يمكن أن يطرح على أى زوجين، بعد مرور عدة سنوات من زواجك هل إذا اتيحت لك فرصة الاختيار، هل ستختار نفس شريك حياتك؟