لطيفة عن الوضع في تونس: "كارثي وأملي كبير في بلداننا العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وصفت الفنانة لطيفة، الوضع الحالي في تونس بأنه كارثي بسبب فيروس كورونا، متمنية مساعدة البلدان العربية لتونس.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها على تويتر: "‏قلبي واجعني على بلادي .. يا رب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية.. الوضع صعب وكارثي، والله شعبنا ما يستاهل اللي احنا فيه.. تونس تستغيث، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، ‎الإمارات العربية المتحدة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، قالت الخميس الماضي، على راديو موزايك، إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، و134 وفاة، الأربعاء، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة، مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي.

وأضافت: "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون ارهاقا غير مسبوق" .