"أم الأبطال" .. أنغام تنعى جيهان السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة أنغام، الراحلة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي وافتها المنية أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكتبت أنغام، عبر حسابها على تويتر: "‏ننعي ببالغ الحزن أم الأبطال السيدة العظيمة ‎چيهان السادات .. خالص العزاء لأسرتها الكريمة".

وتوفيت أمس الجمعة، "جيهان السادات" قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

وقد نعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة "جيهان السادات"، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة "جيهان السادات" وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.