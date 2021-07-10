نسرين طافش في الطائرة بأحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت طافش الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بالأبيض في الطائرة، وعلّقت: "الوجهة التالية".

ومن جانب آخر؛ شاركت نسرين طافش في موسم دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل "المداح" مع النجوم: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت وغيرهم.

العمل من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.