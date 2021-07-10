أنغام تشارك جمهورها صورا من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت المطربة أنغام، جمهورها ومتابعيها، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت أنغام، الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وعلّق لها على الصور عدد من نجوم الفن، وبينهم رانيا يوسف، نهى عابدين، نور، أحمد زاهر، أحمد رزق، وشريف مدكور وغيرهم.

وأحيت أنغام، يوم 1 يوليو الجاري حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

يأتي هذا الحفل ضمن برنامج الأوبرا الصيفي على مسرح النافورة، وكان من بين حضور الحفل الملحن عزيز الشافعي.

وقدّمت أنغام خلال الحفل، مجموعة من أجمل أغانيها، بين القديم والجديد، وأشعلت حماس جمهور الحفل الذي تفاعل معها في غناء عدد كبير من الأغاني.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أنغام، أغنية "أنا بعته كتير" التي طرحتها على يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، وتريات هاني فرحات، توزيع وميكس وماستر طارق مدكور.