لكمة على الرأس تنهي حياة ملاكم مغربي

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لقى الملاكم المغربي صلاح الدين بن حبيبي (23 عامًا) مصرعه،الجمعة، إثر لكمة تلقاها على رأسه أثناء التدريب.

وقالت وسائل إعلام مغربية، إن الملاكم الشاب، تلقى اللكمة خلال خوضه حصة تدريبية في أحد النوادي بمدينة تراغونا الإسبانية، ولم يتمكن الطاقم الطبي من إسعافه.

ومن المتوقع أن تنقل جثة الملاكم من إسبانيا إلى المغرب، لدفنه في مسقط رأسه بمدينة قلعة السراغنة المغربية.

وأفادت مصادر إعلامية، أن جثة صلاح الدين لا تزال عالقة بإسبانيا نظرا لضعف الامكانيات، في انتظار تدخل الجهات الرسمية بما فيها القنصلية المغربية.

وينتظر أيضا تدخل القنصلية العامة لمدينة طراغونة، سواء لتأمين حقوق الهالك من حيث تتبع أمر توفره على تأمين خاص لمثل هذه المباريات وما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

ومن المحتمل أن يصل أحد أفراد أسرة الفقيد إلى الديار الإسبانية لتتبع إجراءات نقل جثة الملاكم المغربي إلى مسقط رأسه بإقليم قلعة السراغنة.