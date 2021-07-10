صراع ثلاثي بين ريال مدريد وبرشلونة وليفربول على “صفقة اليورو”

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن دخول نادي ريال مدريد في منافسة مع غريمه التقليدي برشلونة وليفربول الإنجليزي، على التعاقد مع الدنماركي ميكيل دامسغارد، أحد أبرز اللاعبين في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ووفقا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد تابعوا ميكيل دامسغارد، نجم فريق سامبدوريا الإيطالي، باهتمام خلال “يورو 2020″، في ظل الرحيل المحتمل لإيسكو هذا الصيف، إضافة إلى تقدم الكرواتي لوكا مودريتش في السن.

وأشارت الشبكة إلى أن ريال مدريد سأل سامبدوريا مؤخرا عن سعر دامسغارد، والنادي الإيطالي مستعد لبيعه مقابل 30 مليون يورو.

كما أكدت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن ليفربول يريد ضم جناح منتخب الدنمارك ميكيل دامسغارد، بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن النادي الإيطالي لن يسمح برحيل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً، بأقل من مبلغ (34 مليون جنيه إسترليني).

وأشار إلى أن دامسغارد أذهل المسؤولين في ليفربول لكنهم يواجهون منافسة حقيقية من توتنهام هوتسبير، كما جرى الحديث عن اهتمام كل من برشلونة وميلان باللاعب.

وأحرز ميكيل دامسغارد هدفين لمنتخب بلاده، الأول في مرمى منتخب روسيا (1-4) في المباراة الختامية من دور المجموعات، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفا للمنتخب الدنماركي في نهائيات بطولة أمم أوروبا، في سن 20 عاما و353 يوما.

ما أنه اللاعب الوحيد الذي ولد في القرن الجديد الذي ينجح في التسجيل، وحطم أيضا الرقم القياسي لأصغر هداف في “يورو 2020، بينما سجل الهدف الثاني في مرمى إنجلترا (1-2)، في الدور قبل النهائي.

وهو صاحب الهدف الأول والوحيد حتى الآن، في مرمى حارس المنتخب الإنجليزي جوردان بيكفورد (27 عاما)، في النسخة الحالية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”