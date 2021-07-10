طوني عيسى: “الدوا ما بقى ينفع”

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

عبّر الممثل اللبناني طوني عيسى عن حزنه وأسفه لما آلت إليه الأمور في لبنان من انهيار مالي واقتصادي ومعيشي.

ونقل عيسى الحالة المأساوية التي يعاني منها لبنان، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: “البلد صار بدو عمليّة قلب مفتوح.. الدوا ما بقى ينفع”. ونال منشوره اعجاب العديد من المتابعين.

وكان حلّ طوني عيسى وزوجته أمونة عيد، ضيفين على رئيسة تحرير موقع “الفن”، الإعلامية هلا المر، في حلقة إستثنائية من برنامجها الأسبوعي “ما بدا هلقد”.

وقال طوني إن أكثر ما يحبه في أمونة هو أنها تتحمله لأنه شخص صعب، وعرفت كيف تتصرف معه، وكيف يفكر. وقالت أمونة إنها تعلم الظروف التي تفرض على طوني بسبب طبيعة عمله، وهي متفهمة لهذا الموضوع.