بالصورة – هيفاء وهبي بإطلالة بيضاء ساحرة

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أبهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهوره بإطلالة ساحرة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت وهبي صورة جديدة لها على صفحتها الخاصة ظهرت من خلالها بفستان أبيض، كما أنها رفعت شعرها للخلف.

ونالت إطلالة هيفا وهبي اعجاب عدد كبير من الجمهور، وهذا ليس بغريب عنها، اذ ان إطلالاتها دائما ما تحقق ضجة كبيرة، فهي رمز للأناقة والجمال.

وكانت أعربت هيفا وهبي عن إستيائها من الوضع في لبنان، فنشرت مقاطع فيديو في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر في أحدها عالقة في زحمة سير. وعلّقت هيفا على الفيديو قائلة: “بلدي كتير مغير والناس جوا السيارات تعبانين مش طايقين حالن.. بحبه وما بدي ولا الي قلب اتركه”.