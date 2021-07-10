مسلسل "ليه لأ".. كيف رفع عدد طلبات كفالة الأطفال في مصر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد طلبات كفالة الأطفال في المنازل في مصر، تزايداً غير مسبوق خلال الفترة الحالية.

وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، أن طلبات كفالة الأطفال تخطت 2500 طلب منذ يونيو 2020،

وأرجعت الوزارة الزيادة غير المسبوقة إلى تفاعل الناس مع مسلسل "ليه لأ" الذي يناقش كفالة الأطفال في مصر.

وحسب سجلات وزارة التضامن الاجتماعي، فإن طلبات الكفالة على مدار عام كامل، منذ شهر يونيو 2020 وحتى الآن، سجلت أكبر معدل سنوي لها في تاريخ الوزارة نفسها.

ويكشف ذلك عن تنامي الوعي المجتمعي حول "كفالة الأطفال"، وفي ظل الحملات المجتمعية المختلفة التي تشجع على كفالة الأطفال، ومع اهتمام الحكومة المصرية -ممثلة بوزارة التضامن – ووسائل الإعلام بتلك القضية، في الوقت الذي لم يخف فيه مسؤولو الوزارة ذاتها تأثير "الدراما" ومساهمتها في زيادة طلبات الكفالة.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، خلال افتتاحها مقر مؤسسة "يلا كفالة"، عن ارتفاع مطرد لطلبات كفالة الأطفال تلقتها الوزارة خلال العام الجاري.

وحسب الإحصاءات التي رصدتها الوزيرة، فإن "عدد الطلبات المقدمة للوزارة من الأسر الكافلة تخطت 2500 طلب منذ شهر يونيو 2020 وهو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد في تاريخ الوزارة".

ويصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين في المنازل في مصر إلى نحو 11 ألفاً و900 طفل، وتنظر وزارة التضامن في طلبات جديدة تتخطى الـ 2500 طلب.

واعتبر مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، محمود شعبان، في تصريحات إعلامية له مؤخراً، أن مسلسل "ليه لأ" بطولة الفنانة المصرية منة شلبي، أسهم بشكل أو بآخر في ارتفاع طلبات كفالة الأطفال في مصر خلال الفترة الحالية، لا سيما أن المسلسل ناقش قضية كفالة الأطفال، وساعد في زيادة الوعي بها في مصر.

وتدور أحداث مسلسل "ليه لا 2" حول قضية كفالة الأطفال، من خلال سيدة قررت كفالة طفل، والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب علاقتها مع هذا الطفل.

مسلسل "ليه لأ 2" بطولة النجوم: منة شلبي، وأحمد حاتم، وسارة عبدالرحمن، ومراد مكرم، وأمير شاهين، ودنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.