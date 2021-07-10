عمر الشريف.. العالمي الذي خانته الذاكرة في أيامه الأخيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "الناس صنفان.. موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء".. أراد الشاعر الكبير أحمد شوقي بهذه الأبيات التأكيد على أن هناك صنف من الناس قد يرحل عنا، ولكنه يظل حيا بفضائله وسيرته الطيبة.

وإلى هذه الفئة من الناس ينتمي الفنان العالمي عمر الشريف، الذي تحل ذكرى رحيله، السبت 10 يوليو 2021، فعندما نتأمل حياته الشخصية والفنية، نكتشف أنه فنان استثنائي وإنسان متمرد على كل الطقوس المعتادة.





ولد "ميشيل ديمتري شلهوب" الشهير باسم عمر الشريف في 10 أبريل 1932، وسط أسرة ثرية بمحافظة الإسكندرية، فوالده كان تاجر أخشاب شهير، ووالدته "كلير سعادة" سيدة مجتمع ارستقراطية.

أحب"الشريف" التمثيل منذ الصغر، وأثناء دراسته بكلية فيكتوريا بمحافظة الإسكندرية نشأت بينه ويوسف شاهين صداقة قوية، وبمرور الأيام أصبح "شاهين" مخرجا وقادرا على منح الفرص، وعندما تم اختياره لإخراج فيلم "صراع في الوادي" قرر الدفع بصديقه عمر الشريف كي يقف أمام النجمة المصرية فاتن حمامة.





الشهرة والحب

حقق فيلم "صراع في الوادي" نجاحا كبيرا، واستفاد عمر الشريف من جماهيرية فاتن حمامة التي كانت شركات الإنتاج تتسابق للعمل معها، ومن حسن حظه أنه تعاون معها في 6 أفلام مهمة وهي"أيامنا الحلوة، وسيدة القصر، ولا أنام، ونهر الحب، وأرض السلام، وصراع في الميناء".

وشاءت الأقدار أن تنشأ قصة حب بينهما، ومن أجل الزواج من سيدة الشاشة العربية أشهر عمر الشريف إسلامه، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب نجلهما "طارق".





العالمية والانفصال

في ستينيات القرن الماضي، تعرف عمر الشريف على المخرج العالمي ديفيد لين، والذي رشحه لبطولة فيلم "لورانس العرب" إنتاج عام 1962، وحقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا في كل دول العالم، وفتح الطريق أمامه للعالمية.

وفجأة خرج "الشريف " من النطاق المحلي لدائرة العالمية، وقدم أعمالا رائعة منها "دكتور جيفاغو، وسري للغاية، والوادي الأخير، والرولز رويس الصفراء، وبذور التمر الهندي"، وكانت ضريبة هذا النجاح أن أهمل زوجته فاتن حمامة التي لم تتحمل غيابه وسفره الدائم فطلبت الانفصال.





الجوائز والنهاية

حصد "الشريف "العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية الرائعة، ففي عام 1962 رشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "لورانس العرب"، كما فاز بجائزة الجولدن جلوب عن دوره في فيلم "دكتور جيفاغو" وفاز بجائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية السينمائي.





وفي عام 2013 تآمرت الأيام على لورانس العرب، وساءت حالته النفسية بعدما أصيب بمرض ألزهايمر وبات ينسى تفاصل الماضي والحاضر ولا يمتلك رهان على المستقبل، وفي 10 يوليو 2015 جاءت النهاية ومات العالمي الذي ترك أثرا فنيا وإنسانيا يصعب أن يسقط من ذاكر المشاهدين.



