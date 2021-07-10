صور: نسرين طافش في إطلالة جديدة من داخل طائرة.. ما وجهتها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة نسرين طافش صورا جديدة لها من داخل طائرة، وذلك على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام".

وذكرت طافش في تعليق لها على الصور أنها مسافرة لوجهتها التالية ولم تكشف عن البلد، لكنها أوضحت من خلال خاصية "ستوري" أنها ذاهبة إلى "مهرجان كان" بفرنسا لحضور فعاليات الدورة الـ74.



وتفاعل الجمهور مع صور نسرين طافش وتمنوا لها رحلة سعيدة.





الجدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت في موسم رمضان 2021 من خلال مسلسل "المداح" مع حمادة هلال، وأحمد بدير، وخالد سرحان وغيرهم نخبة من النجوم.

المسلسل من تأليف أمين جمال ومن إخراج أحمد سمير فرج.