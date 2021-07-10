شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عفيفى ينتهى من "المحكمة" ويستعد لـ"الزومبى و"السخنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط فنى سينمائى مكثف للفنان كريم عفيفى هذه الفترة، حيث انتهى مؤخرا من تصوير مشاهده فى فيلم "المحكمة "، من بطولة فتحى عبد الوهاب وغادة عادل ونجلاء بدر وصلاح عبد الله، وعدد أخر كبير من الفنانين، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

ويتبقى لـ كريم عفيفى 3 أيام تصوير، وينتهى أيضًا من تصوير مشاهده فى فيلم "تماسيح النيل"، مع المخرج سامح عبد العزيز، والذى يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد وهنادى مهنا وكريم عفيفى ومحمد ثروت وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، للمؤلف لؤى السيد.

ومن المقرر أن يبدأ كريم عفيفى الأسبوع المقبل تصوير فيلمه الجديد "زومبى" مع الفنانون أشرف عبد الباقى وعلى ربيع وشيماء سيف، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.

وفى السياق ذاته تعاقد الفنان كريم عفيفى على بطولة فيلم "السخنة" مع رفيه ممثل مسرح مصر محمد أنور، من تأليف نادر نظير، وإخراج هانى حمدى، ومن إنتاج أحمد السبكى، ويجرى حاليا فريق عمل الفيلم جلسات تحضيرية للفيلم، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.