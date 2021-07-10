لطيفة التونسية: “قلبى واجعنى على بلادى”

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 08:43 صباحاً - عبرت الفنانة لطيفة التونسية عن تضامنها مع بلادها التي تعاني من تصاعد غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس ”كورونا“ خلال الأيام الأخيرة داعية البلاد العربية الى المساعدة لتتخطى تونس هذا الوضع الذي وصفته بالصعب والكارثي.

وقالت لطيفة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ياااااااارب استودعتك بلادى واهلى وناسى ياااارب لطفك بتونس انت القادر على كل شىء يا رب العالمين”.

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وتابعت “قلبى واجعنى على بلادى يارب كل البلدان تساعد تونس واملى كبير فى بلداننا العربيه الوضع صعب وكارثى والله شعبنا مايستاهل الى احنا فيه .”.

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وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت، مساء الجمعة، تسجيل 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة كما السلطات الصحية 8506 إصابات جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 24406 تحاليل مخبرية.

في هذا الاطار، أفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية، مساء الجمعة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اتصال هاتفي باستعداده لتزويد تونس بالتلاقيح والتجهيزات الطبية اللازمة لمجابهة تفشي فيروس كورونا.