شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيى حفلا غنائيا فى جدة رابع أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد سلطان الطرب جورج وسوف، لإحياء حفلا غنائيا، فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة 23 يوليو الجارى الموافق رابع أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن الحفلات التى يحيها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف وعيد الأضحى.

وطرح سلطان الطرب جورج وسوف مؤخرا أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، وحققت ما يقرب من 8 ملايين من المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها على مدى أكثر من خمسة أيام فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمين.

من ناحية أخرى سبق وشارك جورج وسوف متابعيه على موقع إنستجرام بفيديو له قبل أيام أثناء غنائه على نغمات أغنية "عودت عينى" لـ أم كلثوم، حيث ظهر خلال الفيديو وهو يستمتع بمشاهدة الأغنية قبل أن يقوم بالغناء معها وهو معجب بها بصورة واضحة.