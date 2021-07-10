شكرا لقرائتكم خبر عن من 13 سنة حتى الآن.. أحمد فهمى الأكثر ظهورا كضيف شرف ضمن نجوم جيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النجم أحمد فهمى الممثل الأكثر ظهورا كضيف شرف ضمن نجوم جيله، وذلك للعلاقة الطيبة التى تجمعه بعدد كبير من الفنانين، ففى عام 2008 ظهر "فهمى" كضيف شرف فى فيلم "الوعد" للنجمين آسر ياسين وروبى ومن تأليف الكاتب الراحل وحيد حامد، وآخر تلك الأعمال التى ظهر فيها ضيفًا فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" أمام النجوم كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، والمعروض حاليا بالسينمات.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "طلقة حظ" للنجم مصطفى خاطر فى رمضان 2019، ظهور أحمد فهمى كـ"ضيف شرف" ضمن أحداث العمل وجمع المشهد الأخير بين فهمى وخاطر، وتعد هذه المرة هى الثانية التى يظهر فيها أحمد فهمى ضيف شرف فى مسلسل يقوم ببطولته مصطفى خاطر، ففى رمضان 2018 شارك الأخير فى بطولة مسلسل "ربع رومى" كضيف شرف أمام مصطفى خاطر أيضا.

وفى عام 2019 استغل النجم أحمد فهمى غيابه عن المنافسات السينمائية فى موسم عيد الفطر، للتواجد كضيف شرف فى فيلمين من الأفلام المعروضة فى ذلك الوقت وهما "كازابلانكا" مع النجم أمير كرارة بشخصية المكسيكى، و"حملة فرعون" مع النجم عمرو سعد.

كما ظهر فهمى ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "اللعبة"، مع زميليه شيكو وهشام ماجد رغم انفصالهم الفنى، هذا بالإضافة إلى ظهوره ضيف شرف فى مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسنى، وأحمد أمين وريم مصطفى، وذلك نظرا لعلاقة الصداقة التى تربطه بفريق عمل المسلسل، بداية من المنتج كريم أبو ذكرى، والذى تعاون معه من قبل فى برنامج "الفرنجة" لأربعة مواسم متواصلة.

ووافق فهمى على الظهور كضيف شرف فى فيلم "كازابلانكا" بسبب صداقته القوية ببطل العمل أمير كرارة، أما فيلم "حملة فرعون" فهذه المرة الثانية التى يظهر فيها فهمى كضيف شرف مع الشركة المنتجة بعد فيلم "هروب اضطرارى" للنجم أحمد السقا عام 2017.

وشارك فهمى كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "ليلة هنا وسرور" بطولة النجم محد عادل إمام الذى طرح عام 2018، ووجه إمام له التحية بعد عرض الفيلم قائلا: قائلًا: "أخويا النجم أحمد فهمى اللى نور فيلم ليلة "هنا وسرور.. فهمى عامل دور ماشوفناش زيه عندنا، وتمثيله يخض ومن أحلى المرات اللى ظهر فيها.. بحبك يا فهمى والنجاح ده أنت ليك كتير فيه".