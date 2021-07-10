مي الغيطي تنشر صورا من أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة مي الغيطي، متابعيها، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت مي الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب جمهورها.

وعلّق عدد من نجوم الفن على الصور التي نشرتها "مي"، وبينهم مايان السيد، سوسن بدر، بتول الحداد، وشقيقتها ميار الغيطي.

وشاركت الفنانة مي الغيطي في فيلم "بنات ثانوي" بطولة هنادي مهنا، مايان السيد، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، جميلة عوض، ومن إخراج محمود كامل.

كما تنتظر مي عرض فيلمي "ريتسا" و"قمر 14" والتي تشارك بهما.