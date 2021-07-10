لقاء الخميسي في حمام السباحة مع نجليها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو يجمعها بنجليها "أدهم وآسر".

وظهرت لقاء في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة نجليها داخل حمام السباحة.

لقاء الخميسي متزوجة من حارس المرمى محمد عبد المنصف منذ عام 2003، ولديهما "أدهم وآسر".

يذكر أن أخر أعمال لقاء الخميسي مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021.

العمل بطولة النجوم نيللي كريم، مصطفى درويش، محمد فراج وغيرهم، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب.