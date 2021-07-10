حسن أبو الروس يمارس رياضة القفز بالمظلات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان حسن أبو الروس، جمهوره ومتابعيه، صورا جديدة من رحلته إلى تركيا.

وظهر أبو الروس، في الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو يمارس رياضة القفز بالمظلات "Skydiving" أعلى شاطئ أولودينيز.

وحقق حسن أبو الروس شهرة كبيرة من خلال دوره في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي وغيرهم، في موسم دراما رمضان 2020.

يذكر أن آخر أعمال حسن أبو الروس مسلسل "بنت السلطان" في شهر رمضان 2021، بطولة النجوم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وغيرهم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.