فن ومشاهير

حسن أبو الروس يمارس رياضة القفز بالمظلات (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان حسن أبو الروس، جمهوره ومتابعيه، صورا جديدة من رحلته إلى تركيا.

وظهر أبو الروس، في الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وهو يمارس القفز بالمظلات "Skydiving" أعلى شاطئ أولودينيز.

وحقق حسن أبو الروس شهرة كبيرة من خلال دوره في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي وغيرهم، في موسم دراما رمضان 2020.

يذكر أن آخر أعمال حسن أبو الروس مسلسل "بنت السلطان" في شهر رمضان 2021، بطولة النجوم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، وندى موسى وغيرهم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

حسن أبو الروس يمارس رياضة القفز بالمظلات 2حسن أبو الروس يمارس رياضة القفز بالمظلات 3حسن أبو الروس يمارس رياضة القفز بالمظلات 4 copyحسن أبو الروس يمارس رياضة القفز بالمظلات copy

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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