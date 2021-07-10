شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين: دورى فى "تماسيح النيل" رومانسى وأجواء الفيلم مبهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت الفنانة سوزان نجم الدين تصوير مشاهدها فى فيلم "تماسيح النيل" مع المخرج سامح عبد العزيز فى القاهرة بعد فترة من التوقف، بسبب انشغال الفنانين بمسلسلاتهم فى رمضان الماضى وكذلك ارتباط مخرج العمل بمسلسله الأخير "حرب أهلية" للنجمة يسرا والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، حيث تم الانتهاء من معظم المشاهد فى الأقصر وأسوان قبل توقف التصوير.



سوزان نجم الدين والمخرج سامح عبد العزيز

وقالت سوزان لـ"الخليج 365" أن طبيعة الفيلم كوميدى إلا أن دورها مائل أكثر إلى الرومانسية مع وجود بعض اللمحات الكوميدية، مضيفة أنها تحب الكوميديا وقدمتها فى آخر عملين لها بسوريا مؤكدة على سعادتها بأجواء التصوير التى وصفتها بالمبهجة واعتبرت الفيلم عبارة عن رحلة جميلة مع الشخصيات داخل الأحداث.

ويشارك فى بطولة فيلم "تماسيح النيل" مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى، وخالد الصاوى، وبيومى فؤاد، وسامية الطرابلسى، وهنادى مهنا، وكريم عفيفى، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، ومحمد جمعة، وبدرية طلبة، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين وتأليف لؤى السيد وإخراج سامح عبد العزيز.



سوزان نجم الدين ومصطفى خاطر

يذكر أن "تماسيح النيل" يسجل التجربة الثانية للفنانة السورية سوزان نجم الدين فى السينما المصرية بعدما قدمت فيلم "قط وفار" للكاتب الكبير الراحل وحيد حامد والمخرج تامر محسن عام 2015 وشارك في بطولته محمد فراج ومحمد حميدة، كما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "حملة فرعون" مع عمرو سعد وروبى عام 2019.



سوزان نجم الدين مع خالد الصاوى