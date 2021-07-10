في ذكري وفاته.. عزت أبو عوف في لقطة نادرة من أيام الشباب مع زوجته الجميلة.. لن تصدق الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 05:43 صباحاً - تزامنًا مع ذكري وفاته الثانية، تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، وتحديدًا موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“، صورة نادرة للفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف من أيام الشباب مع زوجته الأولي وأم إبنته وحب حياته الراحلة “فاطيما”، وتبين خلال تلك اللقطة الشبه الكبير بينهما وهذا ما أكدت عليه الكثير من تعليقات المتابعين.

وتأثر «أبو عوف» برحيل زوجته وظهر جليا أيضا في تقديمه لآخر دورة له بمهرجان القاهرة السينمائي، عندما نظر للكرسي الذي كانت تجلس عليه زوجته «فاطيما»، كلّ عام ووجد شخصًا آخر يجلس عليه فبكى دون أن يخجل من نظرات التعاطف في عيون الحاضرين. ولم يخلع خاتم زواجه من يده أبدًا رغم وفاتها.

الفنان الراحل عزت أبو عوف مع زوجته الراحلة «فاطيما» في مرحلة الشباب

وربما هذا ما دفع الفنان الراحل إلى تمني الموت بعد رحيلها، بل وكان يستقبل مرضه بفرح غريب لدرجة أنه قال في إحدى المرات قبل لحظات من دخوله غُرفة العمليات لإجراء عملية القلب المفتوح: «أول ما قعدت على السرير بتاع العملية، فرحت أوي.. حسيت إن أنا فرحان، وحياة ديني، قولت ما هو يمكن أموت، الموت على رقاب الجميع، ما فيهوش هزار.. كنت فرحان أوي إني هقابلها.. جدًا، ومبسوط جدًا.. مبسوط، كنت مبسوط إن أنا ممكن أموت وأقابلها».

عزت أبو عوف مع زوجته الراحله «فاطيما»

ويحكي أيضا «أبو عوف» عن عادة رومانسية كانت تجمعه زوجته الراحله، فيقول: «كانت تعشق الورد الأحمر، وكان هو يحضر لها كُل يومٍ وردة حمراء، واستمر على هذا طوال فترة زواجهما». والمفاجأة أنه استمر على تلك العادة حتى بعد مماتها، حيث أنه ظل قبل وفاته يحضر وردة حمراء كُل يوم، ليضعها على وسادته وينام، آملًا أن تصل لروح «فاطيما» إن مرت عليه ليلًا لتهدهده.

نرشح لك – لن تصدقوا من هي إبنة الفنان الراحل عزت أبو عوف المشهورة – تعرفوا إليها!

يُذكر عن الفنان عزت أبو عوف، أنه من مواليد محافظة القاهرة عام 1948 وتخرج في كلية طب جامعة الأزهر، لكن شغفه بالموسيقى والفنون جعله يترك مجال الطب بعد مزوالته له لمدة 15 عاماً، ويؤسس لمسيرة فنية حافلة بالإبداع والنجاح فى الموسيقى والتمثيل وحتى تقديم البرامج.

لقبه زملائه بـ “البرنس” و”جنتل السينما” و”أخو البنات”، وأسس أبو عوف فرقته “4M” عام 1979 بعد انهيار فرقة Black Coats واعتمد عزت أبو عوف على العنصر النسائي في فرقته بإنضمام شقيقاته معه وقدموا 8 ألبومات أشهرها “جنون الديسكو”، و”الليلة الكبيرة”، وغيرها

ورحل عزت أبو عوف عن عالمنا فى الأول من يوليو عام 2019 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عامًا، حيث كان يعانى بشكل كبير من مشاكل في الكبد والقلب، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة ودفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت