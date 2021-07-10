شكرا لقرائتكم خبر عن فى سن الـ63 .. شارون ستون تعيش قصة حب جديدة مع مغنى راب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع pagesix عن دخول النجمة العالمية شارون ستون فى قصة حب جديدة رغم تخطيها حاجز الـ 60 من عمرها إذ تبلغ 63 عامًا، وهو الأمر الذى لم يمنعها من التمتع بقصة حب مع مغنى الراب RMR والذى يقل عنها فى العمر بنحو النصف وفقًا للتقرير الذى نُشر مؤخرًا، كما أكد التقرير أن علاقتهما مع المغنى لم تبدأ حديثًا وإنما ظلت فى طى الكتمان على مدار العام الجارى.



شارون ستون وحبيبها الجديد

وأضاف التقرير أن الثنائى شارون ستون ومغنى الراب RMR يستمتعا بوقتهما طيلة الفترة الماضية بعيدًا عن أعين الجميع، وآخر الأماكن التى شهدت لقاءهما وتواجدهما معًا وفقًا لموقع pagesix هو التواجد على متن قارب سويًا بمنطقة لوس انجلوس.

وكانت الممثلة العالمية شارون ستون أطلقت وابلًا من الهجوم على الممثلة الكبيرة ميريل ستريب بالتزامن مع عيد ميلاد الأخيرة فى وقت سابق، حيث كشف موقع الديلى ميل أن ستون وفور ذكر اسم ميريل ستريب أمامها لم تخفى انتقاداتها لها، خلال مقابلة نقلها تقرير الديلى ميل وأضاف فيها وصف نفسها بأنها أفضل من ميريل ستريب بنوعية الأدوار الشريرة.

كما لم تكتفى شارون ستون التى فازت بجائزة أوسكار واحدة خلال مسيرتها بذلك وإنما أضافت بأن ميريل ستريب ليست بالممثلة التى ليس لها مثيل مثلما يقال، مؤكدة بأن هناك الكثيرات يتمتعن بموهبة مثلها ولكن لم تساعدهم الظروف على أن يتم تسليط الضوء عليهن بتلك الهالة التى اعتادت أن تحاط بها ميريل ستريب، كما أضافت بأن ميريل لم تكن لتستطيع لعب شخصيتها بأفلام مثل بازيك أو كازينو التى نالت عنه الأوسكار.