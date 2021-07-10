شكرا لقرائتكم خبر عن 20 يوم تصوير للانتهاء من مسلسل "الحرير المخملى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد فريق عمل مسلسل "الحرير المخملى" فى الإسكندرية لتصوير عدد من المشاهد هناك، وتعود بعد يومين، ليتبقى أمام صناع العمل 20 يوم تصوير للانتهاء منه استعدادًا لعرضه الشهر المقبل.

العمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول العمل مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرمروا ببداية الألفية الثانية وحتى وقتنا الحالى، ويأتى المسلسل فى 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.