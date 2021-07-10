هكذا أعرب أمير شاهين عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "ليه لأ 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعرب الفنان أمير شاهين، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "ليه لأ 2" والذي يُعرض حاليا عبر منصة "شاهد vip".

ونشر شاهين، صورا له من مسلسل ليه لأ 2، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "مسلسل ليه لأ الجزء الثاني حقيقي من أكثر المسلسلات اللي استمتعت بالعمل فيها.. شكرا أستاذة مريم أبو عوف.. شكرا لكل الطاقم الرائع المحترف أتمنى يجمعنا عمل تاني".

"ليه لأ 2" بطولة النجوم: منة شلبي، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، مراد مكرم، أمير شاهين، دنيا ماهر، والطفلة منى أحمد زاهر وغيرهم، من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم.

المسلسل تدور أحداثه حول قضية التبني، من خلال سيدة قررت تبني طفلا، والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب علاقتها مع هذا الطفل.