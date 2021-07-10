صور| ميرهان حسين جريئة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ميرهان حسين، جمهورها ومتابعيها، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ميرهان، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وهي تستعرض رشاقتها بإطلالة صيفية جريئة، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

يذكر أن أخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.

كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت" مع أكرم حسني وأحمد فهمي عام 2020.