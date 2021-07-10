في وسط البحر.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن أحدث ظهور لها أمام جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ونشرت ياسمين، صورة جمعتها بزوجها وهما على متن يخت في عرض البحر، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة "سينرجي".

وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.