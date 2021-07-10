"صديقاتي".. مصطفى قمر مع نور وشيرين رضا وسط النيل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان مصطفى قمر، جمهوره ومتابعيه، صورا مع النجمتين نور اللبنانية وشيرين رضا.

وظهر قمر مع "نور وشيرين" في الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، على متن مركب في نهر النيل.

وعلّق قمر على الصور: "شيرين ونور صديقاتي وأخواتي الراقيين جدا".

يذكر أن أخر أعمال مصطفى قمر أغنية "زحمة الأيام" والتي طرحها مؤخرا مع النجوم حميد الشاعري، هشام عباس، وإيهاب توفيق، من كلمات سامح العجمي، ألحان أشرف سالم، توزيع وفواصل ومكساج وديجيتال نديم الشاعري، توزيع وتريات أحمد الموجي، وإنتاج CAMP.

وشارك مصطفى قمر في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 من خلال المسلسل الكوميدي "فارس بلا جواز" مع النجوم: سليمان عيد، محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري وغيرهم، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.