شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "زومبى على جنبى" لـ على ربيع يلجأ إلى الجرافيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ صناع فيلم "زومبى على جنبى" تصوير مشاهد العمل الأسبوع المقبل، ويلجأ المخرج عمرو صلاح إلى أعمال "الجرافيك" التى تعتمد عليها الفيلم، بعدما يقطع شوطًا طويلا من تصوير الأحداث ويجسد على ربيع فى الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية.

وانتهى أمين جمال ووليد أبو المجد مؤلفا العمل؛ من كتابة الفيلم ويتعرض لموضوع "الزومبى" الذى تناولته العديد من الأفلام العالمية، ولكن تلك المرة بشكل كوميدى، وهو من بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى أيضًا، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبد الرحمن فى فيلمى "الخطة العامية" الذى تم عرضه العام الماضى، و"خير بركة" الذى تم عرضه فى عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر فى مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.

يذكر أن على ربيع قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وشارك فى بطولته أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.