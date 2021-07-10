بعد تسريحة شعرها الجديدة.. شقيق أصالة يقارنها بـ ليدي غاغا!

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 02:45 صباحاً - وجه أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة نصري رسالة لها بعد أن فاجأت الجمهور قبل أيام قليلة بقصة شعر جديدة تعرف باسم “البيكسي”.
وتغزل أنس بشقيقته بعد أن نشر صورتها بمظهرها الجديد عبر حسابه على إنستغرام، وكتب: “ما أجمل روحك وضحكتك عندما يعبران أي صورة تلتقطها عدسة سعيدة الحظ تحسدها عليها عدسات المصورين الآخرين، لو كانت قصة شعرك الجديدة (التي سنتحدث عنها بس ترجعي بالسلامة) بس مبدئياً حلوة مطرقَعة”.
وشبه أنس شقيقته أصالة بالنجمة العالمية ليدي غاغا معلقًا: “يليق عليكي ما لا يليق على أحد، انتي أصالة ويا بختنا وبخت عالمنا العربي الحلو، عنا أصالة متل ما هنن طاير عقلهم مثلاً عندهم بعالمهم lady Gaga”.
وكانت اصالة قد أحدثت ضجة عارمة عقب نشر مصفف الشعر الخاص بها مقطع فيديو، ظهرت فيه النجمة باللوك الجديد الذي تفاعل معه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسريحة شعرها الجديدة.. شقيق أصالة يقارنها بـ ليدي غاغا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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