عادل إمام حديث المتابعين بصورة في أحد شوارع مصر.. وما كُتب عليها يثير الجدل

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 02:45 صباحاً - بعد أن نشر الممثل ال​مصر​ي ​محمد إمام​ عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لوالده الممثل المصري ​عادل إمام​ من إعلان ضخم، يتوسّط أحد الشوارع، أصبحت حديث المتابعين وما أثار الجدل هو ما كُتب عليها.



وظهر وجه إمام ضاحكاً في الإعلان، وكُتب في أسفلها: “هناك ممثلون… لكن هناك الزعيم”.

وعبّر محمد عن فخره بكونه إبن عادل بعبارة “الزعيم”، مع رمز قلب.



ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي إمام، وتفاعل معها بالإضافة الى عدد كبير من الممثلين والفنانين، الذين أيّدوا الجملة المكتوبة على الإعلان، منهم ​وفاء عامر​ و​نهال عنبر​.



وكان المخرج المصري ​رامي إمام​ نفى في حديث لصحيفة “الوطن” المصرية، تدهور صحة والده، وقال: “الزعيم صحته زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه”، وتابع: “أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس.



وأضاف: “ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة أنا بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحته”.