شاهدوا.. هدى المفتي تثير الجدل برقصها مع عمرو دياب على شاطئ البحر

كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 02:45 صباحاً - بعد أن طرح الفنان المصري ​عمرو دياب​ فيديو كليب لأغنيته الجديدة “​الدنيا بترقص​”، عبر يوتيوب”، أثار ظهور الممثلة المصرية ​هدى المفتي​ في الكليب وهي ترقص، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



كما ظهر عمرو خلال الكليب بـ4 إطلالات صيفية مختلفة، إرتدى خلالها 3 نظارات شمسية متنوعة الأشكال، وإستعان بمجموعة راقصات أجنبيات، كما ظهر في الأغنية غرافيتي لصورة الموناليزا،



وشهدت الأغنية أول تعاون لعمرو مع الموزع الموسيقي المصري ​أحمد إبراهيم​.

الأغنية من كلمات ​ملاك عادل​، ألحان ​محمد يحيى​، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، والكليب إخراج ​طارق العريان​.