- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في السبت 10 يوليو 2021 02:45 صباحاً - بعد أن طرح الفنان المصري عمرو دياب فيديو كليب لأغنيته الجديدة “الدنيا بترقص”، عبر يوتيوب”، أثار ظهور الممثلة المصرية هدى المفتي في الكليب وهي ترقص، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
كما ظهر عمرو خلال الكليب بـ4 إطلالات صيفية مختلفة، إرتدى خلالها 3 نظارات شمسية متنوعة الأشكال، وإستعان بمجموعة راقصات أجنبيات، كما ظهر في الأغنية غرافيتي لصورة الموناليزا،
وشهدت الأغنية أول تعاون لعمرو مع الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.
الأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، والكليب إخراج طارق العريان.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. هدى المفتي تثير الجدل برقصها مع عمرو دياب على شاطئ البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.