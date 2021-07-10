شكرا لقرائتكم خبر عن شارون ستون تكشف أسرار حفاظها على شبابها بعد الـ60.. أبرزها البطيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الممثلة العالمية شارون ستون الحفاظ على جمالها رغم تخطيها الـ 60 من عمرها، مثلما ظهر خلال الصور الأخيرة لها، والتى تظهر فيها وكأنها لا زالت فى ريعان الشباب، وهو الأمر الذى تطرقت إلى أسراره خلال حوار مطول مع مجلة WSJ. Magazine، التى أكدت فيها العديد من الأمور حول سر حفاظها على جمالها بهذا السن.



شارون ستون

شارون ستون بدأت حديثها من وجبة الإفطار، مؤكدة على أنها دومًا ما تفضل أن يكون الإفطار خليطًا من فواكه طازجة تبدأ بها اليوم، قائلة: "فطورى المفضل هو البطيخ مع جبنة الفيتا والنعناع مع زيت الزيتون والملح والفلفل، وبعد ذلك عادة ما يكون لدى قطعة من الخبز المحمص العجين الخالى من الغلوتين".



شارون ستون

وأكدت على أنها لا تتخلى عن ممارسة السباحة دائمًا بشكل يومى، أما بخصوص النوم فأضافت أنها لا تنام أقل من ثمانى ساعات يوميًا.



شارون ستون

وختمت حديثها بأنها خلال فترة كورونا لجأت لحيل أخرى للبقاء على نفسها جميلة كما هى، وذلك عبر وضعية القرفصاء التى تجلسها لساعات طويلة فى اليوم، مؤكدة أن تلك الوضعية تساعد جسدها على الاحتفاظ ببريقه ويظل فى أفضل وضعية له".



شارون ستون

من ناحية أخرى سبق وأطلقت شارون ستون وابل من الهجوم خلال الآونة الأخيرة على الممثلة ميريل ستريب، وذلك أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التي أكدت فيها أنها لا تستحق الضجة الكبيرة حولها، مؤكدة أن هناك قطاعا كبيرا من الممثلات يتمتعن بمثل موهبتها.