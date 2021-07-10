شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي وشيرين عبد الوهاب تنعيان جيهان السادات: أم أبطال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ماجدة الرومي، على تقديم واجب العزاء، في السيدة الراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا اليوم، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "رحلت اليوم سيّدةٌ مميّزة ولكنّها بَقيت مُكرّمة في أرض مُكرّمة".

وأضافت الرومي في البوست: "أحرّ التعازي لسيادة الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي والسيّدة عقيلته وللشعب المصري الشقيق برحيل السيّدة جيهان السادات التي حملت راية الثقافة والسلام ودافعت عن حقوق المرأة وكرامتها".

كما حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على تقديم واجب العزاء، حيث نشرت صورة للراحلة باللون الأبيض والأسود عبر حسابها بتويتر، وكتبت " رحم الله الفقيدة السيدة جيهان السادات أم أبطال أكتوبر وسيدة كانت سند لرجل عظيم من عظماء مصر. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".

الراحلة "جيهان السادات" تنتمي إلى عائلة المحجري بقرية تزمنت الشرقية، واسمها كاملا، السيدة جيهان صفوت رءوف المحجري، وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة، وقامت بالتدريس في جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بمصر، وذلك بعد وفاة الرئيس السادات، وكان لها نشاط مجتمعي واسع، وحظيت وفاتها باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث قرر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس تقديرا لوطنيتها وعطائها على المستويين الرسمي والأهلي.