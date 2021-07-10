شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى: يوم تصوير وانتهى من "جريمة" شريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك النجم ماجد الكدوانى على الانتهاء من تصوير فيلم "الجريمة"، للمخرج شريف عرفة، إذ يتبقى له يوم تصوير لينتهى من مشاهده كاملة فى أول تعاون بين الكدوانى وعرفة.

وقال الكدوانى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة شرف، وهى تجربة مهمة جدا بالنسبة لى، وأشعر بتفاؤل كبير بهذا الفيلم، خاصة أنه أول عمل لى مع شريف عرفة.

وأضاف الكدوانى أنه انتهى من تصوير مشاهده فى فيلم "برة المنهج" للمخرج عمرو سلامة وينتظر عرضه بالسينمات ويجسد الكدوانى شخصية رجل أعمال حاد الطباع، يسعى إلى تحقيق أحلامه، ويشاركه البطولة روبى وأسماء أبو اليزيد وشريف الدسوقى وأحمد أمين.

من ناحية أخرى احتفل ماجد الكدوانى، الثلاثاء الماضى، بالعرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذى يتعاون فيه مع النجم كريم عبد العزيز، وقال الكدوانى : "سعيد بالعمل مع كريم، فأنا أتعلم منه الكثير، ودوما هناك حوار من القلب بيننا، فهو من الناس القليلة التى أرتاح فى الكلام معه، وأشعر بالأمان، فهو لا يمكن أن يمثل أو يضحك عليك فهو دائما يتعامل من القلب، كما أنه ممثل مختلف، ينطبق عليه جملة (ما يصدر من القلب يصل للقلب، ومالا يصدر من القلب لا يصل حتى للآذان)، فكريم عشرة عمر بجد".

وعن الفيلم أوضح الكدوانى: "يعتمد على كوميديا الموقف، فمنذ أن شاركت مع كريم فيلم (حرامية فى كى جى تو) أعلنا أننا نخاف من الكوميديا واتفقنا على مبدأ أن نصدق جدا ونستخبى فى الشخصية ولو ضحكنا ضحكنا ولو لم نضحك نكون على الأقل فى حالة من الصدق مع أنفسنا، وظللنا على هذا المبدأ فى كل الأعمال التى قدمناها وأخيرا (وقفة رجالة) فكوميديا الموقف من أغلى أنواع الكوميديا".